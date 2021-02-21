Тарпищев: Джокович выбил Медведева из привычного игрового ритма в финале Australian Open

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Серб Новак Джокович выбил из привычного игрового ритма россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), что привело к ошибкам и поражению россиянина. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В воскресенье Медведев уступил Джоковичу со счетом 5:7, 2:6, 2:6.

"Что случилось в финале, это все заслуга Джоковича. Выбил из ритма нашего Даню в начале матча, особенно большое преимущество имел на приеме второй подачи. Медведев же, потеряв нить игры, уже не знал, что делать, и это привело к каскаду еще больших ошибок", - сказал Тарпищев.

Россиянин Андрей Рублев дошел до 1/4 финала, где уступил Медведеву, а Аслан Карацев в полуфинале проиграл Джоковичу. "В целом это супер успешное выступление наших ребят из сборной, а победы еще придут", - добавил он.