Кафельников: Медведеву надо было играть на 200%, чтобы победить в финале Australian Open

МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российскому теннисисту Даниилу Медведеву надо было играть на 200 процентов возможностей, чтобы победить в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) Новака Джоковича, но серб в очередной раз показал, кто главный на турнире в Мельбурне. Такое мнение ТАСС высказал победитель Australian Open, олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников.

В воскресенье Медведев проиграл Джоковичу в финале Australian Open - 5:7, 2:6, 2:6.

"Многие забывают, против кого Медведев играл в финале. Человек, который не проиграл в Австралии ни одного финала, и в очередной раз он показал, кто главный. Дане, чтобы выиграть в финале, надо было играть на 200 процентов возможностей, а не на 100. Пока не получилось, но уверен, что и финалы, и победы на турнирах Большого шлема у него будут", - сказал Кафельников.

Собеседник ТАСС также отметил выступление игроков мужской сборной России на турнире: "Выступление наших ребят выше всяких похвал. Тут даже не о чем говорить: Медведев в финале, [Аслан] Карацев в полуфинале, [Андрей] Рублев дошел до четвертьфинала и играл там с Даней".