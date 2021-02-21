Камельзон не считает трагедией поражение Медведева Джоковичу в финале Australian Open

"Устраивать трагедию из этого поражения не надо, Медведев становится третьей ракеткой мира, он еще молодой, у него все впереди. Он прославит не только себя и российский спорт, но и сам теннис. Ему есть над чем работать, у него самого светлая голова и хороший тренер. Я верю в то, что Медведев обязательно будет суперзвездой российского спорта и выиграет турнир серии Большого шлема", - подчеркнул Камельзон.

"Медведев мог зацепиться за первый сет, но в решающие моменты допустил ошибки. Во втором и третьем сетах Джокович не дал надежды на то, что его можно обыграть. Я не увидел, чтобы Медведев искал, как его обыграть, он играл в свою игру и просто верил в то, что у него получается. Когда начал эмоционально вести себя и ломать ракетку, потерял психологическое внимание и концентрацию", - добавил собеседник агентства.

В конце прошлого сезона Медведев выиграл Итоговый турнир ATP, его победная серия, начавшаяся в прошлом году, составила 20 матчей. Россиянин поднимется с четвертой на третью строчку в обновленной версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Джокович 18 раз выигрывал турниры серии Большого шлема, из них девять раз Открытый чемпионат Австралии (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021).

"Джокович играл 28-й финал турниров Большого шлема, а Медведев только второй - сказался опыт. Джокович подтвердил, что он король тенниса, который еще будет властвовать. Медведев психологически не был тем Медведевым, каким мы его видели 20 матчей подряд до этого. Чтобы обыграть Джоковича, надо хотя бы немножко превзойти самого себя", - резюмировал Камельзон.