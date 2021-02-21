Матч Кубка России "Локомотив" - "Тамбов" пройдет без использования офсайдных линий VAR

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Матч 1/8 финала Бетсити - Кубка России по футболу между московским "Локомотивом" и "Тамбовом" пройдет без использования офсайдных линий системы видеоассистента рефери (VAR). Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

"Из-за начавшегося снегопада службам стадиона принимающей команды не удалось подготовить поле для проведения калибровки офсайдных линий, - сообщили в службе коммуникаций РФС. - В связи с этим использование технологии определения офсайда в данном матче невозможно. Использование компьютерных офсайдных линий не является обязательным с точки зрения правил Международного совета футбольных ассоциаций и протокола VAR. Основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме".

Матч "Локомотив" - "Тамбов" пройдет в воскресенье на московском стадионе "РЖД-Арена". Встреча начнется в 17:00 мск.