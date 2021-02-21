"Уфа" и "Урал" попросили перенести матч Кубка России на 3 марта

МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. "Уфа" и "Урал" попросили перенести матч 1/8 финала Бетсити - Кубка России по футболу на 3 марта. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба из столицы Башкирии Ринат Шайбеков.

Матч между "Уфой" и "Уралом" должен состояться 22 февраля, начало игры намечено на 12:00 мск. Согласно информации Гидрометцентра, в этот день в Уфе температура не поднимется выше отметки в минус 20 градусов. В регламенте Кубка России прописано, что в случае если температура воздуха в день игры составит 15 градусов ниже нуля, инспектор матча запрашивает согласие обоих клубов на участие. Если хотя бы одна команда отказывается играть, встреча переносится.

"Уфа" и "Урал" направили письма с просьбой о том, чтобы этот матч перенесли на 3 марта, - сказал Шайбеков. - Погода у нас холодная - минус 22, завтра будет еще холоднее - минус 23-24".

На 2-3 марта запланированы встречи 1/4 финала Кубка России. "Клубы не участвуют в еврокубках, поэтому простор для выбора есть. Пока официальное письмо [от Российского футбольного союза] я не получил", - сказал Шайбеков в ответ на вопрос, когда может состояться встреча следующего раунда.