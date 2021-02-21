"Химки" и "Крылья Советов" готовы провести матч Кубка России, несмотря на холодную погоду

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" и самарские "Крылья Советов" готовы провести встречу 1/8 финала Бетсити - Кубка России по футболу, несмотря на холодную погоду. Об этом ТАСС сообщили министр спорта Московской области Роман Терюшков и генеральный директор "Крыльев Советов" Евгений Калакуцкий.

Встреча должна состояться на "Арене-Химки" 22 февраля, начало - 14:30 мск. Согласно информации Гидрометцентра, в этот день в Химках температура может опуститься ниже 15 градусов по Цельсию.

"Мы готовы играть, команда уже в Москве. Но надеемся, что будет потеплее, чем минус 15", - отметил Калакуцкий.

"Мы готовы, поле готово - у нас нет планов [переносить матч], - сказал Терюшков. - Мы говорили с директором, если будет минус 15 градусов, готовы играть. Другой позиции у нас нет".

В регламенте Кубка России прописано, что в случае если температура воздуха в день игры составляет 15 градусов ниже нуля, инспектор матча запрашивает согласие обоих клубов на участие. Если хотя бы одна команда отказывается играть, встреча переносится.