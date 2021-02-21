Россия готова принять "Финал восьми" Лиги чемпионов по мини-футболу

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российские клубы КПРФ и "Газпром-Югра" готовы принять "Финал восьми" Лиги чемпионов по мини-футболу. Об этом ТАСС сообщил президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев.

В восьмерку сильнейших команд Европы, помимо российских КПРФ и "Газпрома-Югры", пробились испанские "Барселона" и "Интер", португальские "Спортинг" и "Бенфика", словенский "Добовец" и казахстанский "Кайрат". В настоящее время "Финал восьми" Лиги чемпионов планируется провести в Минске с 28 апреля по 3 мая.

"На сегодняшний момент УЕФА [Союз европейских футбольных ассоциаций] еще не принял решение, идет опрос всех участников "Финала восьми". Из-за пандемии не каждая страна имеет равные возможности проводить соревнования. УЕФА, зная опыт проведения крупных турниров в России, заинтересован в проведении "Финала восьми" на территории России. Оба наших клуба - КПРФ и "Газпром-Югра" - готовы принять турнир, Ассоциация мини-футбола России тоже поддержит это решение", - отметил Алиев.

"Информация о других кандидатах проходит в закрытом режиме. УЕФА анализирует все заявки и с учетом коронавирусной истории определяет, в какой стране реалистичнее и лучше провести соревнования. Минск сейчас тоже стоит в разряде городов, которые должны принять финал, но здесь есть еще и политическая ситуация. Это может осложнить проведение турнира в Минске", - добавил собеседник агентства.

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