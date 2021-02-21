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Поветкин проведет сборы в Геленджике после переноса боя против Уайта

Поединок был перенесен на 27 марта
Александр Поветкин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Поветкин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин проведет сборы в Геленджике после переноса реванша против британца Диллиана Уайта. Об этом ТАСС заявил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

Ранее реванш Поветкин - Уайт был перенесен на 27 марта. Бой пройдет в Гибралтаре.

"Саша всегда находится в ровной форме, - сказал Рябинский. - Мы знали, что даты могут поехать, и учитывали это в своей подготовке. Не бывает такого, чтобы Саша "расплылся" в межсезонье. Не думаю, что из-за переноса боя будут какие-то проблемы".

"Саша проведет сборы в Геленджике", - добавил собеседник агентства.

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