Россиянки выиграли четыре вида из шести на этапе Гран-при по художественной гимнастике

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Россиянки завоевали четыре золотые медали из шести на воскресном этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве. Хозяйкам не удалось стать первыми только в упражнениях с булавами и групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав.

С булавами лучше всех справилась болгарка Боряна Калейн (27,650), второй стала россиянка Арина Аверина (27,200), третье место у ее сестры Дины Авериной (26,800). Арина Аверина с 27,350 балла первенствовала в упражнениях с обручем, второе место заняла Дина Аверина (26,700), третьей стала Калейн (26,000). Команда Белоруссии первенствовала в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав (36,100), вторыми стали россиянки (35,550), третьими - спортсменки из Эстонии (33,100).

В упражнениях с мячом первенствовала Дина Аверина (28,900), второй была Арина Аверина (28,350), третьей - Калейн (27,100). Дина Аверина также была лучшей в упражнениях с лентой (24,750), второе место в этом виде заняла Калейн (23,400), третье - Екатерина Веденеева из Словении (22,050), у допустившей серьезные ошибки Арины Авериной пятый результат (21,150).

В групповых упражнениях с пятью мячами лучший результат показали россиянки (43,350), второе место заняли гимнастки Белоруссии (37,450), третье - представительницы Узбекистана (35,700).

Московский этап Гран-при завершится вечером показательными выступлениями спортсменок.