ЦСКА обыграл "СКА-Хабаровск" и вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу

Счет в матче открыл Ильзат Ахметов (39-я минута), для 23-летнего полузащитника этот гол стал дебютным в нынешнем сезоне на внутренней арене, он провел пятый матч. Также в составе ЦСКА отличился Никола Влашич (66). В составе гостей на 52-й минуте красную карточку получил Владислав Брагин. При решении удалить игрока главный судья Василий Казарцев воспользовался помощью системой видеоассистента рефери (VAR).

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА на своем поле выиграл со счетом 2:0 у "СКА-Хабаровск" в матче 1/8 финала Бетсити Кубка России. Встреча прошла на стадионе "ВЭБ-Арена".

В составе ЦСКА впервые на поле вышел венесуэлец Саломон Рондон, который на 56-й минуте заменил Илью Шкурина. 31-летний форвард перешел в ЦСКА из китайского клуба "Далянь Ифан", подписав контракт 15 февраля до конца сезона. Ранее Рондон уже выступал в России за казанский "Рубин" (2012-2014) и петербургский "Зенит" (2014-2015).

Болельщики ЦСКА во время матча баннером почтили память массажиста команды Михаила Насибова, который скончался 12 февраля в возрасте 67 лет.

ЦСКА провел третий матч против "СКА-Хабаровск". В 2017 году оба матча высшего дивизиона чемпионата России завершились в пользу армейцев - 2:0, 4:2.

Соперник ЦСКА по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки 23 февраля. В субботу путевку в 1/4 финала завоевали тульский "Арсенал" и московское "Динамо".