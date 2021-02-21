Миронова не сталкивалась с неуважительным отношением со стороны иностранных биатлонисток

БЛЕД /Словения/, 21 февраля. /ТАСС/. Лидер российской сборной по биатлону Светлана Миронова не сталкивалась с неуважительным отношением к себе со стороны соперниц из других команд. Об этом она рассказала журналистам в воскресенье после заключительного старта на чемпионата мира в Поклюке.

Миронова заявила, что не выполнила поставленную на чемпионат мира по биатлону цель

Во время турнира подруга Мироновой по команде Ирина Казакевич в интервью пресс-службе Союза биатлонистов России отметила, что представители сборной Чехии "воротят нос", когда она с ними здоровается.

"Я не могу сказать, что мы близко общаемся, но Маркета Давидова всегда здоровается, - сказала Миронова. - Я не вижу какого-то неуважения, все здороваются и общаются, никаких проблем нет".

"Я такого не замечала. Но мы все разные: кто хочет общаться, тот общается, кто не хочет, тот не общается", - добавила она.

Российская женская сборная на чемпионате мира осталась без медалей. В воскресенье в масс-старте Миронова заняла 19-е место, Казакевич - 20-е.