Казакевич поставила себе "четыре с минусом" за выступление на чемпионате мира по биатлону

БЛЕД /Словения/, 21 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Ирина Казакевич оценила свое выступление на дебютном чемпионате мира на "четыре с минусом". Об этом она рассказала журналистам в воскресенье после масс-старта, который стал заключительной гонкой на турнире для женщин.

"Четыре с минусом, - ответила Казакевич на вопрос о том, как бы она оценила свое вступление на чемпионате мира. - Твердую четверку я бы себе не поставила, потому что понимаю, что могу выступать лучше. Это показал даже сегодняшний масс-старт, где было реально бороться за топ-6, допусти я меньше промахов. Именно в стрельбе у нас есть большой резерв, над этим нам надо работать".

"Сегодня хотелось показать наивысший результат, потому что у женской команды нет медалей на этом чемпионате мира. Но, видимо, время пока не пришло", - добавила она.

23-летняя биатлонистка отметила, что перед масс-стартом испытывала волнение. "Присутствовал небольшой мандраж. И это странно, потому что в спринте и в гонке преследования волнения не было, все было спокойно. Но не оно помешало мне сегодня бороться за высокие места, помешали ошибки на стрельбе", - заметила она.

Чемпионат мира завершится мужским масс-стартом позднее в воскресенье (начало - 17:15 мск).