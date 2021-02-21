Гончаренко: футболисты ЦСКА долго приспосабливались к полю в матче со "СКА-Хабаровск"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА потратили немало времени, чтобы приспособиться к полю в матче 1/8 финала Бетсити Кубка России со "СКА-Хабаровск". Такое мнение журналистам высказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

В воскресенье ЦСКА вышел в 1/4 финала, обыграв хабаровчан со счетом 2:0.

"Думаю, наш выход [в четвертьфинал] был заслуженным. Долго приспосабливались к полю, потом приноровились и стали качественно атаковать. После удаления "СКА-Хабаровск" стал прессинговать, но после 2:0 игра успокоилась. Мы ловили на встречных атаках, но надо было быть внимательнее", - сказал Гончаренко.

Соперник ЦСКА по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки 23 февраля. В субботу путевку в 1/4 финала завоевали тульский "Арсенал" и московское "Динамо". В 20-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги, которая возобновится после зимней паузы на следующей неделе, ЦСКА в гостях сыграет с московским "Локомотивом" 27 февраля.