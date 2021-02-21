Матч Кубка России по футболу "Уфа" - "Урал" перенесен из-за погоды

Матч между "Уфой" и "Уралом" должен был состояться 22 февраля, начало игры было намечено на 12:00 мск. Согласно информации Гидрометцентра, в этот день в Уфе температура не поднимется выше отметки в минус 20 градусов. В регламенте Кубка России прописано, что в случае если температура воздуха в день игры составит 15 градусов ниже нуля, инспектор матча запрашивает согласие обоих клубов на участие. Если хотя бы одна команда отказывается играть, встреча переносится.

"В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями 22 февраля в городе Уфе совместная комиссия по проведению матчей Бетсити Кубка России после обращения двух клубов единогласно приняла решение перенести матч 1/8 финала Бетсити Кубка России по футболу сезона 2020-2021 годов между командами "Уфа" и "Урал" в рамках утвержденного календаря соревнования с 22 февраля 2021 года на 3 марта 2021 года и внести представление в исполком РФС о необходимости внесения изменений в календарь Бетсити Кубка России по футболу сезона 2020-2021 годов в части стадии 1/4 финала", - говорится в сообщении.

Матчи четвертьфинала Кубка России запланированы на 2-3 марта.