Юран: футболисты "СКА-Хабаровска" не смогли изменить ход игры с ЦСКА после удаления

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Футболистам "СКА-Хабаровска" не удалось изменить ход матча 1/8 финала Бетсити Кубка России против ЦСКА после удаления. Об этом журналистам рассказал главный тренер хабаровчан Сергей Юран.

ЦСКА обыграл гостей со счетом 2:0. В составе гостей на 52-й минуте красную карточку получил Владислав Брагин. При решении удалить игрока главный судья Василий Казарцев воспользовался помощью системы видеоассистента рефери (VAR).

"Доволен парнями. Матч разделился на две части - сначала нас было 11, а потом игрок получил красную, и для нас это было проблематично, - сказал Юран. - После удаления борьба ушла и что-то изменить мы уже не смогли. Но парни молодцы, все-таки бились, старались, претензии предъявить не могу".

"В первом тайме действовали хорошо, быстро атаковали, и где-то даже получалось, но скованность давала о себе знать - ЦСКА давил. Не хватало раскрепощенности, особенно в атаке", - добавил он.

Матч проходил в снегопад.

"Сегодня были неплохие погодные условия. Думаю, в такую погоду можно играть, ничего сверхъестественного, - подчеркнул Юран. - В Германии такая же погода, чемпионат мы заканчивали в плюс пять. Ну да, снежок, но что теперь, кубок не проводить в таких условиях?"