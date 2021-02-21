Карпов объяснил, почему шахматы по-прежнему являются главной интеллектуальной игрой

ТАСС, 21 февраля. Секрет популярности шахмат среди интеллектуальных игр заключается в широкой вариативности ходов, которые до конца не может сосчитать даже компьютер. Такое мнение высказал 12-й чемпион мира Анатолий Карпов в программе "Фетисов" на телеканале "Звезда".

"Я предпочитаю шахматы явные, так скажем, когда один на один, - сказал Карпов. - Но с помощью интернета мы можем также осуществлять связь и играть партии. Шахматы являются замечательным средством общения, не только спортивные".

"Шахматы - одна из самых древних игр, причем в шахматах 10 в 68-й степени возможностей, поэтому ни один компьютер не может до конца просчитать шахматную игру. Понятно, что физически люди могут соревноваться друг с другом, но умственная деятельность больше всего имеет соревновательное выражение в шахматах", - добавил гроссмейстер.

Карпову 69 лет, он стал 12-м чемпионом мира по шахматам в 1975 году. Его соперник по решающему матчу за чемпионский титул американец Роберт Фишер отказался от игры из-за разногласий о порядке проведения матча, и в итоге Карпов стал победителем, не сыграв с противником ни одной партии. В 1978 и 1981 годах Карпов отстоял чемпионское звание в поединках с Виктором Корчным, который несколькими годами ранее покинул СССР и стал представлять Швейцарию.

Анатолий Карпов также является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР (1985, 1989), шестикратным победителем шахматных олимпиад в составе советской команды (1972, 1974, 1980, 1982, 1986, 1988), трехкратным чемпионом СССР (1976, 1983, 1988). Он - девятикратный обладатель шахматного "Оскара" - награды, которая присуждается лучшему игроку года (1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1984). Всего за карьеру Карпов провел около 2,5 тыс. партий, стал победителем в более 150 турниров. В ноябре 2016 года гроссмейстер был удостоен высшей награды Министерства спорта РФ - знака "За заслуги в развитии физической культуры и спорта".