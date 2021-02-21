Лучшее, конечно, впереди. Медведев уступил Джоковичу в финале Australian Open

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Даниил Медведев на Открытом чемпионате Австралии показывал великолепную игру, уверенно двигался по сетке турнира, но в финале без шансов уступил Новаку Джоковичу. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2, 6:2 в пользу 33-летнего серба, имевшего на турнире первый номер посева. 25-летний россиянин был посеян под четвертым номером.
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, общаясь с корреспондентом ТАСС сразу после финального матча, отметил, что Джокович доминировал в финале. "Это все заслуга Джоковича. Выбил из ритма нашего Даню в начале матча, особенно большое преимущество имел на приеме второй подачи. Медведев же, потеряв нити игры, уже не знал, что делать, и это привело к каскаду еще больших ошибок", - сказал Тарпищев.
Предыдущим россиянином, сыгравшим в финале Australian Open в мужском одиночном разряде, был Марат Сафин, обыгравший австралийца Ллейтона Хьюитта в 2005 году. В 1999 году в Австралии победил Евгений Кафельников, в финале оказавшийся сильнее шведа Томаса Энквиста. В разговоре с ТАСС Кафельников отметил, что победы на турнирах Большого шлема еще придут к Медведеву, а в этот раз ему было необходимо играть на 200 процентов своих возможностей, чтобы добиться успеха.
"Многие забывают, против кого Медведев играл в финале. Человек, который не проиграл в Австралии ни одного финала. В очередной раз он показал, кто главный. Дане, чтобы выиграть в финале, надо было играть на 200 процентов возможностей, а не на 100. Пока не получилось, но уверен, что и финалы, и победы на турнирах Большого шлема у него будут", - сказал Кафельников.
Он также отметил других игроков сборной России: "Выступление наших ребят выше всяких похвал, тут даже не о чем говорить. Медведев в финале, [Аслан] Карацев в полуфинале, [Андрей] Рублев дошел до четвертьфинала и играл там с Даней".
В четвертьфинале Медведев обыграл Рублева, в другой половине сетки до полуфинала дошел дебютант турниров серии Большого шлема Аслан Карацев, пробившийся в основную часть через квалификацию.
Обмен любезностями
Медведев располагается на четвертой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), после Открытого чемпионата Австралии россиянин поднимется на третье место. Он завоевал девять титулов под эгидой организации и во второй раз играл в финале турнира серии Большого шлема. В 2019 году Медведев уступил в решающем матче Открытого чемпионата США испанцу Рафаэлю Надалю.
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"Непросто говорить, когда проиграл в финале, - сказал Медведев на корте. - Поздравляю Новака и его команду, девятый титул - это впечатляет, у меня нет слов". В конце прошлого сезона Медведев выиграл Итоговый турнир ATP, его победная серия, начавшаяся в прошлом году, составила 20 матчей.
Россиянин назвал Джоковича прекрасным человеком. "Первый раз я тренировался с Джоковичем, когда я был 500-й ракеткой мира, а он первой. Он тогда общался со мной как с другом, а я боялся с ним заговорить, он прекрасный человек. Сейчас стою с трофеем финалиста и понимаю, что очень благодарен", - отметил Медведев.
Джокович 18 раз выигрывал турниры серии Большого шлема, девять раз - Открытый чемпионат Австралии (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021), он ни разу не проигрывал в финале этого турнира. Благодаря успешному выступлению в Австралии Джокович побьет рекорд швейцарца Роджера Федерера по времени пребывания на первом месте в рейтинге ATP (после 8 марта проведет 311 недель во главе рейтинга).
Джокович во время церемонии награждения назвал Медведева одним из самых сложных соперников в карьере. "Во-первых, Даниил провел прекрасный матч, он прекрасный человек. Приятно, что у тебя остались воспоминания, мне нравится общаться с Даниилом вне корта, он очень приятный человек, но на корте это один из самых сложных соперников в моей жизни. Медведев определенно выиграет турнир серии Большого шлема, это лишь вопрос времени, если он не против подождать еще несколько лет. Его 20-матчевая серия без поражений - это нечто потрясающее", - отметил серб.
Лучшее впереди
Заслуженный тренер РФ Владимир Камельзон отметил после игры, что поражение Медведева в финале Australian Open не является трагедией, российский теннисист еще сможет выиграть турнир серии Большого шлема.
"Устраивать трагедию из этого поражения не надо, Медведев становится третьей ракеткой мира, он еще молодой, у него все впереди. Он прославит не только себя и российский спорт, но и сам теннис. Ему есть над чем работать, у него светлая голова и хороший тренер. Я верю в то, что Медведев обязательно будет суперзвездой российского спорта и выиграет турнир серии Большого шлема", - сказал Камельзон.
"Медведев мог зацепиться за первый сет, но в решающие моменты допустил ошибки. Во втором и третьем сетах Джокович не дал надежды на то, что его можно обыграть. Я не увидел, чтобы Медведев искал, как его обыграть, он играл в свою игру и просто верил в то, что у него получается. Когда начал эмоционально вести себя и ломать ракетку, потерял психологическое внимание и концентрацию", - добавил собеседник агентства.
"Джокович играл 28-й финал турниров Большого шлема, а Медведев только второй, сказался опыт. Джокович подтвердил, что он король тенниса, который еще будет властвовать. Медведев психологически не был тем Медведевым, каким мы его видели 20 матчей подряд до этого. Чтобы обыграть Джоковича, надо хотя бы немножко превзойти самого себя", - резюмировал Камельзон.