Лучшее, конечно, впереди. Медведев уступил Джоковичу в финале Australian Open

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Даниил Медведев на Открытом чемпионате Австралии показывал великолепную игру, уверенно двигался по сетке турнира, но в финале без шансов уступил Новаку Джоковичу. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2, 6:2 в пользу 33-летнего серба, имевшего на турнире первый номер посева. 25-летний россиянин был посеян под четвертым номером.

На эту тему От Нью-Йорка до Сиднея. Главные матчи в карьере Даниила Медведева

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, общаясь с корреспондентом ТАСС сразу после финального матча, отметил, что Джокович доминировал в финале. "Это все заслуга Джоковича. Выбил из ритма нашего Даню в начале матча, особенно большое преимущество имел на приеме второй подачи. Медведев же, потеряв нити игры, уже не знал, что делать, и это привело к каскаду еще больших ошибок", - сказал Тарпищев. Предыдущим россиянином, сыгравшим в финале Australian Open в мужском одиночном разряде, был Марат Сафин, обыгравший австралийца Ллейтона Хьюитта в 2005 году. В 1999 году в Австралии победил Евгений Кафельников, в финале оказавшийся сильнее шведа Томаса Энквиста. В разговоре с ТАСС Кафельников отметил, что победы на турнирах Большого шлема еще придут к Медведеву, а в этот раз ему было необходимо играть на 200 процентов своих возможностей, чтобы добиться успеха. "Многие забывают, против кого Медведев играл в финале. Человек, который не проиграл в Австралии ни одного финала. В очередной раз он показал, кто главный. Дане, чтобы выиграть в финале, надо было играть на 200 процентов возможностей, а не на 100. Пока не получилось, но уверен, что и финалы, и победы на турнирах Большого шлема у него будут", - сказал Кафельников. Он также отметил других игроков сборной России: "Выступление наших ребят выше всяких похвал, тут даже не о чем говорить. Медведев в финале, [Аслан] Карацев в полуфинале, [Андрей] Рублев дошел до четвертьфинала и играл там с Даней". В четвертьфинале Медведев обыграл Рублева, в другой половине сетки до полуфинала дошел дебютант турниров серии Большого шлема Аслан Карацев, пробившийся в основную часть через квалификацию.

' YouTube/Eurosport Россия'

Обмен любезностями Медведев располагается на четвертой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), после Открытого чемпионата Австралии россиянин поднимется на третье место. Он завоевал девять титулов под эгидой организации и во второй раз играл в финале турнира серии Большого шлема. В 2019 году Медведев уступил в решающем матче Открытого чемпионата США испанцу Рафаэлю Надалю.