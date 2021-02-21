"Барселона" прервала семиматчевую победную серию в чемпионате Испании по футболу

В составе "Барселоны" гол с пенальти на 32-й минуте забил Лионель Месси. У "Кадиса" также с одиннадцатиметровой отметки отличился Алеиш Фернандес (89-я минута).

ТАСС, 21 февраля. Футболисты "Барселоны" сыграли вничью с "Кадисом" со счетом 1:1 в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании.

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Месси провел 506-й матч за "Барселону" в чемпионате Испании и стал рекордсменом по этому показателю, превзойдя Хави (505). Всего аргентинский нападающий забил 450 голов и отдал 201 голевую передачу во встречах испанского первенства.

"Кадис" прервал победную серию "Барселоны" из семи матчей в чемпионате страны. В предыдущий раз каталонский клуб не смог добиться победы 29 декабря, сыграв тогда вничью на домашнем поле с "Эйбаром" (1:1).

"Барселона" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 47 очков в 23 матчах. "Кадис" идет 14-м, имея в активе 25 очков после 24 встреч.

24 февраля подопечные Рональда Кумана дома проведут перенесенный матч первого тура первенства страны с "Эльче", а в 25-м туре тремя днями позднее на выезде встретятся с "Севильей". "Кадис" в следующем туре 28 февраля на домашнем поле примет "Бетис".