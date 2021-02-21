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Чемпионат мира по биатлону

Российские биатлонисты заняли седьмое место в медальном зачете чемпионата мира

На счету российской команды одна бронзовая медаль
Александр Логинов AP Photo/Darko Bandic
Описание
Александр Логинов
© AP Photo/Darko Bandic

БЛЕД /Словения/, 21 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены разделили седьмое-девятое места с командами Белоруссии и Украины в медальном зачете чемпионата мира по биатлону, который завершился в воскресенье в словенской Поклюке.

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В активе трех команд по одной бронзовой медали мирового первенства. Россияне Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли третье место в эстафете, которая прошла в субботу.

Это худший результат сборной России с 2016 года, когда команда не завоевала ни одной медали. На прошлом чемпионате мира российские биатлонисты завоевали две медали - одну золотую и одну бронзовую.

Российские биатлонисты из-за санкций Всемирного антидопингового агентства выступали на турнире в статусе команды Союза биатлонистов России (СБР), при этом разрешено было использовать только аббревиатуру организации - RBU (Russian Biathlon Union).

Первой в медальном зачете стала сборная Норвегии, которая завоевала 14 медалей - 7 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые. Второе место заняла команда Франции (2-2-3), третьими стали представители Швеции (1-3-2).

Первый после чемпионата мира этап Кубка мира пройдет в Чехии с 4 по 7 марта.

ЧМ-2021 по биатлону. Таблица медалей
СтранаЗСБО
Норвегия73414
Франция2237
Швеция1326
Австрия1203
Чехия1001
Германия0202
Россия0011
Белоруссия0011
Украина0011

 

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