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Биатлон

Стрельцов заменит Бабикова в сборной России по биатлону на последних этапах Кубка мира

Также в состав команды вошли Карим Халили, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев

БЛЕД /Словения/, 21 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб мужской сборной России определился с составом на заключительные этапы Кубка мира по биатлону. Об этом ТАСС сообщил старший тренер мужской сборной Юрий Каминский.

По сравнению с составом на чемпионате мира произошло одно изменение: вместо Антона Бабикова на последних этапах Кубка мира выступит Кирилл Стрельцов. Также в состав российской команды вошли Карим Халили, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев.

Два этапа Кубка мира в Нове-Место пройдут с 4 по 14 марта, этап в Эстерсунде - с 19 по 21 марта.

Теги
Биатлон
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