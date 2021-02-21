Стрельцов заменит Бабикова в сборной России по биатлону на последних этапах Кубка мира

БЛЕД /Словения/, 21 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб мужской сборной России определился с составом на заключительные этапы Кубка мира по биатлону. Об этом ТАСС сообщил старший тренер мужской сборной Юрий Каминский.

По сравнению с составом на чемпионате мира произошло одно изменение: вместо Антона Бабикова на последних этапах Кубка мира выступит Кирилл Стрельцов. Также в состав российской команды вошли Карим Халили, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев.

Два этапа Кубка мира в Нове-Место пройдут с 4 по 14 марта, этап в Эстерсунде - с 19 по 21 марта.