{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Теннисист Медведев заявил, что не планирует вакцинироваться от коронавируса

Россиянин отметил, что это связано с личными медицинскими показаниями

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев не планирует вакцинироваться от коронавируса и уверен в том, что каждый должен сам выбирать, стоит ли это делать. Об этом он заявил журналистам.

На эту тему
Лучшее, конечно, впереди. Медведев уступил Джоковичу в финале Australian Open

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что не видит препятствий для вакцинации спортсменов для защиты от коронавируса.

"Не думаю, что буду это делать [вакцинироваться]. Это связано с личными медицинскими показаниями. Но считаю, что это выбор каждого. В туре все игроки относятся к этому так", - сказал Медведев.

В воскресенье Медведев в финале Открытого чемпионата Австралии уступил сербу Новаку Джоковичу со счетом 5:7, 2:6, 2:6.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Футбол в России
Тренер "Тамбова" заявил, что для полноценной команды нужны еще три-четыре футболиста
Сергей Первушин считает, что в клубе может быть создан боеспособный коллектив
Читать полностью