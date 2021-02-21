Теннисист Медведев заявил, что не планирует вакцинироваться от коронавируса

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев не планирует вакцинироваться от коронавируса и уверен в том, что каждый должен сам выбирать, стоит ли это делать. Об этом он заявил журналистам.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что не видит препятствий для вакцинации спортсменов для защиты от коронавируса.

"Не думаю, что буду это делать [вакцинироваться]. Это связано с личными медицинскими показаниями. Но считаю, что это выбор каждого. В туре все игроки относятся к этому так", - сказал Медведев.

В воскресенье Медведев в финале Открытого чемпионата Австралии уступил сербу Новаку Джоковичу со счетом 5:7, 2:6, 2:6.