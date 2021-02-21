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Зимние олимпийские виды спорта

Чешская лыжница Беранова объяснила свое оскорбительное высказывание в адрес Большунова

Спортсменка отметила, что лучшие лыжники не должны давать волю эмоциям, что позволил себе Большунов в конфликтной ситуации с Йони Мяки

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Чешская лыжница Тереза Беранова объяснила свои слова в адрес россиянина Александра Большунова. Комментарий спортсменки ТАСС предоставила Ассоциация лыжных видов спорта Чехии.

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Беранова в интервью изданию Aktualne поделилась мнением об инциденте с участием Большунова и финского лыжника Йони Мяки на этапе Кубка мира в Лахти, сравнив действия российского спортсмена с "поведением обезьяны". Тогда на финише эстафеты финский лыжник не дал Большунову себя обогнать на финишной прямой, сместившись в сторону российского лыжника и зацепив его лыжу. В ответ Большунов отмахнулся палкой, а после финиша въехал в соперника, сбив того с ног. Российскую команду дисквалифицировали, позднее Большунов извинился за свое поведение.

"В интервью я говорила в первую очередь о финише эстафеты в Лахти, где Александр Большунов действовал неправильно, что он, возможно, понял позже, - сказала Беранова. - Но даже в этом случае я не могу понять его поведения. Мне довелось оказаться в похожей ситуации на чемпионате мира по лыжным гонкам до 23 лет, где меня оттолкнула с первого места россиянка Фалеева, но я никогда бы не подумала так агрессивно повести себя по отношению к ней".

"Александр Большунов гораздо опытнее, он принадлежит к лучшим лыжникам мира, и мы должны равняться на них. Вот почему я думаю, что он, будучи профессионалом, не должен давать волю своим эмоциям", - добавила спортсменка.

В нынешнем сезоне Большунов досрочно гарантировал победу в общем зачете Кубка мира, выиграв главный трофей второй год подряд. Россиянин является трехкратным серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр, в его активе также четыре серебряные награды чемпионатов мира.

Теги
Большунов, Александр АлександровичЗимние олимпийские виды спорта
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