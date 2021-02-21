Легкоатлетка Сидорова не верит в свое участие в ЧЕ, но сохраняет надежду на допуск

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Обладательница лучшего результата сезона в мире в прыжках с шестом Анжелика Сидорова не представляет, как она в сжатые сроки сможет получить разрешение выступить на зимнем чемпионате Европы в Польше, но продолжает сохранять надежду на благополучный исход. Об этом Сидорова сообщила журналистам.

На фестивале прыжков с шестом в Москве Сидорова сумела прыгнуть на 4,90 метра и установила лучший результат сезона в мире. Следующим стартом для лидера мирового сезона может стать зимний чемпионат Европы в польской Торуни, однако для участия в нем российским спортсменам необходимо иметь нейтральный статус.

"Я не понимаю, как технически может случиться, что завтра всем дадут добро, а потом за два дня всем дадут допуски. Я буду очень рада, если это произойдет, потому что очень соскучилась по чемпионату Европы. До 24 февраля осталось всего ничего, и, конечно, я подожду. А потом буду уже отдыхать", - сказала Сидорова.

До 22 февраля Международная ассоциация легкоатлетических федераций должна дать ответ на запрос Всероссийской федерации легкой атлетики о возможности участия российских спортсменов в чемпионате Европы. 24 февраля закрывается срок заявок для участия в европейском первенстве, и до этого времени россияне должны получить нейтральный статус.

Чемпионат Европы в помещении пройдет в Торуни с 4 по 7 марта.