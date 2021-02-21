Спортдиректор "Тамбова" заявил, что футболисты команды еще не знают друг друга по именам

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Некоторые футболисты "Тамбова", вышедшие на поле в матче 1/8 финала Бетсити Кубка России с "Локомотивом", еще не знают друг друга по именам. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор тамбовчан Павел Худяков.

Встреча в Москве завершилась победой железнодорожников со счетом 3:0. Большинство игроков "Тамбова" были взяты в аренду у других клубов перед матчем.

"Уникальная игра, которая войдет в историю российского футбола. Еще сегодня с утра не было до конца понятно каким составом мы сыграем, заявляли игроков до последнего момента. Поэтому здесь важен не счет, а просто сам факт того, что матч состоялся, ничего, кроме слов благодарности, в такой ситуации сказать нельзя. Нужно поблагодарить и ребят, которые вышли на эту игру, и тренерский штаб, и те клубы, которые нам помогли, отдав футболистов в аренду", - отметил Худяков.

"Слова благодарности РФС и РПЛ. Ребята еще не все по именам друг друга знают, некоторые только сегодня познакомились. Говорить в такой ситуации о каких-то задачах, спортивном результате просто нелепо. Вышли, сыграли, все молодцы, будем готовиться к матчу чемпионата с "Ротором", - добавил он.

"Тамбов" испытывает финансовые проблемы, многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей. В пятницу состоялось заседание комиссии по лицензированию Российского футбольного союза, на котором рассматривалась ситуация с "Тамбовом". По его итогам стало известно, что клуб продолжит выступать в чемпионате и Кубке России.