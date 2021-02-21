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Сборные по баскетболу

Российские баскетболисты обыграли эстонцев в отборе чемпионата Европы

Самым результативным игроком матча стал защитник сборной России Евгений Бабурин, набравший 14 очков

ТАСС, 21 февраля. Мужская сборная России по баскетболу одержала победу над командой Эстонии со счетом 75:52 в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года. Встреча прошла в Перми.

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Самым результативным игроком матча стал защитник сборной России Евгений Бабурин, в его активе 14 очков.

Российская команда ранее уже обеспечила себе участие в чемпионате Европы. Россияне и итальянцы одержали по четыре победы в шести матчах и занимают первые две строчки группы B. Сборные Эстонии и Северной Македонии в очном противостоянии разыграют еще одну путевку на первенство Европы, их матч состоится 22 февраля.

В финальную часть выходят по три лучшие сборные из каждой группы. Сборная Италии квалифицировалась на чемпионат в качестве одной из его хозяек.

Чемпионат Европы пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в Германии, Грузии, Италии и Чехии.

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