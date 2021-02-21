Российские баскетболисты обыграли эстонцев в отборе чемпионата Европы

ТАСС, 21 февраля. Мужская сборная России по баскетболу одержала победу над командой Эстонии со счетом 75:52 в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года. Встреча прошла в Перми.

Самым результативным игроком матча стал защитник сборной России Евгений Бабурин, в его активе 14 очков.

Российская команда ранее уже обеспечила себе участие в чемпионате Европы. Россияне и итальянцы одержали по четыре победы в шести матчах и занимают первые две строчки группы B. Сборные Эстонии и Северной Македонии в очном противостоянии разыграют еще одну путевку на первенство Европы, их матч состоится 22 февраля.

В финальную часть выходят по три лучшие сборные из каждой группы. Сборная Италии квалифицировалась на чемпионат в качестве одной из его хозяек.

Чемпионат Европы пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в Германии, Грузии, Италии и Чехии.