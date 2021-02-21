{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по биатлону

Халили считает, что удивил многих своими результатами на чемпионате мира по биатлону

Спортсмен показал лучший результат среди биатлонистов мужской команды в личной гонке

БЛЕД /Словения/, 21 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Карим Халили заявил, что удивил многих своими результатами на чемпионате мира в Поклюке. Об этом он рассказал журналистам после масс-старта - заключительной гонки на турнире.

На эту тему
Халили показал лучший результат среди российских биатлонистов на текущем чемпионате мира

Халили на чемпионате мира показал лучший результат среди биатлонистов мужской команды в личной гонке (шестое место) и завоевал бронзу в эстафете - единственную награду российской команды на турнире.

"Для себя этот чемпионат мира оцениваю на четверку. Мало кто от меня ожидал здесь таких результатов, но в целом я добился того, чего хотел в начале сезона: завоевал медаль на чемпионате мира, заехал в цветы в личной гонке и попал в масс-старт. Так что я доволен результатами, особенно с учетом непростого начала сезона", - сказал Халили.

Для 22-летнего Халили этот чемпионат мира стал первым в карьере.

Теги
Чемпионат мира по биатлону
Футбол в России
Тренер "Тамбова" заявил, что для полноценной команды нужны еще три-четыре футболиста
Сергей Первушин считает, что в клубе может быть создан боеспособный коллектив
Читать полностью