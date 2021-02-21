Халили считает, что удивил многих своими результатами на чемпионате мира по биатлону

БЛЕД /Словения/, 21 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Карим Халили заявил, что удивил многих своими результатами на чемпионате мира в Поклюке. Об этом он рассказал журналистам после масс-старта - заключительной гонки на турнире.

Халили на чемпионате мира показал лучший результат среди биатлонистов мужской команды в личной гонке (шестое место) и завоевал бронзу в эстафете - единственную награду российской команды на турнире.

"Для себя этот чемпионат мира оцениваю на четверку. Мало кто от меня ожидал здесь таких результатов, но в целом я добился того, чего хотел в начале сезона: завоевал медаль на чемпионате мира, заехал в цветы в личной гонке и попал в масс-старт. Так что я доволен результатами, особенно с учетом непростого начала сезона", - сказал Халили.

Для 22-летнего Халили этот чемпионат мира стал первым в карьере.