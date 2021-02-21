{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Соперник Поветкина находится в Испании на карантине

До этого Диллиан Уайт проходил подготовку в Португалии

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Соперник российского боксера Александра Поветкина британец Диллиан Уайт находится на карантине в Испании. Об этом ТАСС сообщил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

На эту тему
Поветкин проведет сборы в Геленджике после переноса боя против Уайта

Ранее стало известно, что бой Поветкин - Уайт перенесен на 27 марта и пройдет в Гибралтаре.

"Для Уайта серьезная проблема прилететь в Великобританию, он сейчас находится в Испании, - сказал Рябинский. - А Испания входит в список стран, после которых необходимо отбывать карантин. Что касается Гибралтара, то, думаю, не возникнет проблем с тем, чтобы Саша туда прибыл".

Уайт прибыл в Испанию из Португалии, где проходил подготовку.

Теги
Бокс
Футбол в России
"Ахмат" в меньшинстве обыграл "Ростов" и вышел в 1/4 финала Кубка России по футболу
Автором единственного забитого мяча стал Бернард Бериша
Читать полностью