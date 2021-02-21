Главный тренер "Локомотива" рассказал, когда вернутся в строй Смолов и Миранчук

Зе Луиш, Смолов и Миранчук не попали в заявку на матч 1/8 финала Бетсити Кубка России с "Тамбовом" (3:0), так как продолжают восстанавливаться после повреждений.

"Смолов, Миранчук, Зе Луиш и [Дмитрий] Живоглядов скоро должны вернуться в команду. Они должны будут доказывать свою состоятельность на своих позициях. Все эти игроки могут принести нам огромную пользу", - сказал Николич.

Главный тренер прокомментировал победу своей команды. "Ничего особенного сказать не могу, продолжили хорошую работу со сборов. Поле сегодня было очень тяжелым, погода тоже, но ребята подошли к игре профессионально, за это им спасибо. Забили три, ничего не дали создать сопернику и прошли дальше в кубке", - отметил он.

"У "Тамбова" очень трудная ситуация, им будет трудно до конца сезона. Перед игрой с "Тамбовом" мы разбирали в основном нашу игру и не думали о сопернике, но не потому что мы их не уважаем, а просто потому что не было возможности", - добавил Николич.