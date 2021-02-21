Российские ватерполисты получат шанс попасть на Олимпиаду в случае отказа команды ЮАР

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российские ватерполисты имеют теоретический шанс попасть на Олимпийские игры в Токио, этот вопрос решится в середине марта после подачи заявок участниками олимпийского турнира. Об этом ТАСС заявил главный тренер национальной команды Сергей Евстигнеев.

Сборная России заняла в квалификационном турнире четвертое место, путевки на Игры достались трем лучшим командам. В воскресенье ватерполисты сборной России уступили хорватам в серии пенальти (24:25) в матче за третье место.

"Игра была напряженная, но не повезло немного, - сказал специалист. - Достойное впечатление от того, как команда провела турнир. В этом цикле мы были очень близко".

На турнир отобрались сборные Австралии, Венгрии, Греции, Казахстана, Испании, Италии, Сербии, США, Хорватии, Черногории, ЮАР и Японии. Тренер предположил, что команда ЮАР может не поехать на Игры, так как африканские команды никогда не выступали на Олимпиаде.

"Теоретически мы еще можем получить одно место на Играх, которое до этого полагалось африканским командам, поскольку африканские команды никогда не участвовали на Олимпиадах. В таком случае по итогам квалификации в Играх примет участие четыре команды, а не три, - сказал Евстигнеев. - В середине марта все команды - участницы Игр должны отправить свои заявки на турнир, тогда и посмотрим".