Драчев назвал результат сборной России на ЧМ по биатлону следствием системного провала

В воскресенье завершился чемпионат мира по биатлону. Российские спортсмены завоевали лишь одну бронзовую медаль и разделили с командами Белоруссии и Украины седьмое место в медальном зачете турнира.

"Даже у меня и нечего сказать, выдающийся результат в кавычках, - сказал Драчев. - Во всем в биатлоне, во всех компонентах у нас отставание - и по ходу гонки, и со стрельбой, и с психологией, и с восстановлением. Мы видим системный провал, это не только чемпионат мира. Системный провал особенно заметен в этом году, и это только его начало".