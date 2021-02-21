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Чемпионат мира по биатлону

Драчев назвал результат сборной России на ЧМ по биатлону следствием системного провала

Россияне завоевали в Поклюке одну медаль

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Результат российских биатлонистов на чемпионате мира в словенской Поклюке является следствием системного провала. Таким мнением с ТАСС поделился бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

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В воскресенье завершился чемпионат мира по биатлону. Российские спортсмены завоевали лишь одну бронзовую медаль и разделили с командами Белоруссии и Украины седьмое место в медальном зачете турнира.

"Даже у меня и нечего сказать, выдающийся результат в кавычках, - сказал Драчев. - Во всем в биатлоне, во всех компонентах у нас отставание - и по ходу гонки, и со стрельбой, и с психологией, и с восстановлением. Мы видим системный провал, это не только чемпионат мира. Системный провал особенно заметен в этом году, и это только его начало".

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