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Чемпионат мира по биатлону

Драчев считает, что Польховский на ЧМ не давал работать старшим тренерам сборной

Бывший глава Союза биатлонистов России заявил, что главный тренер команды "не понимает суть событий"
Владимир Драчев Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Владимир Драчев
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский на чемпионате мира ограничивал деятельность старших тренеров команды. Таким мнением с ТАСС поделился бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

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В воскресенье завершился чемпионат мира по биатлону. Российские спортсмены завоевали одну медаль - бронзу в мужской эстафете.

"Безграмотность Польховского, который не понимает суть событий, - сказал Драчев. - Он уже и сам не у дел, из всех команд его выгнали. Нынешнее руководство его поставило. Он не дал работать старшим тренерам".

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Чемпионат мира по биатлонуДрачев, Владимир Петрович
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