Драчев считает, что Польховский на ЧМ не давал работать старшим тренерам сборной

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский на чемпионате мира ограничивал деятельность старших тренеров команды. Таким мнением с ТАСС поделился бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

В воскресенье завершился чемпионат мира по биатлону. Российские спортсмены завоевали одну медаль - бронзу в мужской эстафете.

"Безграмотность Польховского, который не понимает суть событий, - сказал Драчев. - Он уже и сам не у дел, из всех команд его выгнали. Нынешнее руководство его поставило. Он не дал работать старшим тренерам".