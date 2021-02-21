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Шахматный турнир Moscow Open

Гунина лидирует после второго дня шахматного турнира Moscow Open

В воскресенье россиянка белыми фигурами одержала победу над соотечественницей Викторией Лоскутовой

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Россиянка Валентина Гунина белыми фигурами одержала победу над соотечественницей Викторией Лоскутовой в партии второго дня международного Кубка Российского государственного социального университета (РГСУ) по шахматам Moscow Open - 2021. Соревнования проходят в Москве.

Гунина одержала вторую победу в двух партиях. Также по две победы на турнире на счету россиянок Дарьи Чарочкиной, Анастасии Боднарук, Марины Гусевой, Баиры Ковановой и Александры Афанасьевой.

У мужчин лидерство после двух игровых дней с двумя победами делят россияне Иван Розум, Илья Ильюшенок и Никита Афанасьев.

Кубок состоит из восьми отдельных турниров. Турниры А и В представляют из себя этап Кубка России среди мужчин и женщин соответственно. К участию в них допускаются все квалифицированные шахматисты с рейтингом Международной федерации шахмат (FIDE) или Федерации шахмат России (ФШР) не ниже 1800 и шахматистки с рейтингом не ниже 1700. Турниры проходят по швейцарской системе с контролем времени 90 минут плюс 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Турнир Moscow Open завершится 28 февраля. Общий гарантированный призовой фонд составляет 1,8 млн рублей.

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Шахматный турнир Moscow Open
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