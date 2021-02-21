Гендиректор "Ахмата" заявил, что результат матча с "Ростовом" важнее качества игры

МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба "Ахмат" не намерено концентрироваться на качестве игры в матче в матче 1/8 финала Бетсити - Кубка России с "Ростовом", учитывая сценарий встречи. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор грозненцев Ахмед Айдамиров.

"Ахмат" в воскресенье на выезде обыграл "Ростов" со счетом 1:0. На 47-й минуте с поля был удален защитник грозненцев Максим Ненахов, который получил две желтых карточки. На 82-й минуте хавбек "Ростова" Матиас Норманн не реализовал пенальти.

"В момент с пенальти в наши ворота ни о чем не думал, на этом игра не заканчивалась, - сказал Айдамиров. - Все можно выразить одним словом - дотерпели. Конечно, переживал, когда случилось удаление. Остались в меньшинстве на ровном месте, но самое главное, повторюсь, что дотерпели, команда проявила характер".

"Сейчас не будем концентрироваться на самой игре, ее качестве. Главное, что ребята проявили характер и победили", - добавил гендиректор "Ахмата".

Собеседник агентства прокомментировал удаление Ненахова. "Планируем ли обращаться в экспертно-судейскую комиссию? Давайте не будем принимать решения по горячим следам. В первую очередь виноват игрок, он дал повод себя удалить, дальше обсуждать ничего не будем", - отметил он.

В четвертьфинале все команды будут в одинаковых условиях

На данный момент известны шесть из восьми участников 1/4 финала Кубка России. В эту стадию турнира вышли тульский "Арсенал", московские "Динамо", ЦСКА и "Локомотив", а также "Сочи" и "Ахмат". На 22 февраля были запланированы две игры - "Химки" - "Крылья Советов" и "Уфа" - "Урал". Встреча в столице Башкортостана была перенесена на 3 марта из-за плохой погоды.

"В кубке и чемпионате команда выходит с целью победить. Сейчас не стоит говорить о том, что осталось три игры [до трофея], важен каждый матч. Есть ли предпочтения по сопернику? Будет жеребьевка, кто попадет, тот и попадет, все команды в одинаковых условиях", - резюмировал Айдамиров.