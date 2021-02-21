Осталось два неизвестных. ЦСКА и "Локомотив" вышли в четвертьфинал Кубка России по футболу

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Четыре матча 1/8 финала Бетсити - Кубка России по футболу состоялись в воскресенье. По их итогам в следующий раунд турнира вышли московские ЦСКА и "Локомотив", а также "Сочи" и грозненский "Ахмат". ЦСКА на "ВЭБ-Арене" принимал "СКА-Хабаровск". Болельщики московской команды подготовились к первому матчу не только игрового дня, но и вообще первой официальной игре команды в году. Перед стартовым свистком они почтили память массажиста команды Михаила Насибова, который скончался 11 февраля в возрасте 67 лет. Он работал не только в армейском клубе (2004-2021 гг.), но и со сборными СССР, СНГ и России (1979-2016). С печальным поводом соседствовал радостный: 20 февраля исполнилось 20 лет с того момента, когда президентом клуба стал Евгений Гинер - за это время армейцы завоевали 21 трофей (шесть титулов чемпиона России, по семь Кубков и Суперкубков России, а также Кубок УЕФА).

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Игра между второй командой Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и седьмым клубом первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) изначально не таила в себе интриги. Столичные армейцы одержали уверенную победу со счетом 2:0, забив в каждом из таймов и упустив несколько моментов. Авторами голов стали полузащитники Ильзат Ахметов (39-я минута) и Никола Влашич (66). Гол вышедшего на замену нападающего Чидере Эджуке был отменен из-за положения "вне игры". В кубковой встрече состоялся дебют 31-летнего венесуэльского новичка домашней команды, бывшего форварда казанского "Рубина" и петербургского "Зенита" Саломона Рондона, который за отведенные ему чуть больше, чем 30 минут не отметился результативными действиями. Несмотря на то что ЦСКА был фаворитом, на игру "СКА-Хабаровска" серьезное влияние оказало случившееся на 52-й минуте удаление - нападающий Владислав Брагин жестко сыграл против защитника москвичей Марио Фернандеса. Главный арбитр встречи принял решение показать игроку хабаровчан красную карточку после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR). "Матч разделился на две части - сначала нас было 11, а потом игрок получил красную, и для нас это было проблематично, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер проигравшей команды Сергей Юран. - После удаления борьба ушла и что-то изменить мы уже не смогли, но парни молодцы, все-таки бились, старались, претензии предъявить не могу". В свою очередь главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал выход его команды в четвертьфинал Кубка России заслуженным. "Долго приспосабливались к полю, потом приноровились и стали качественно атаковать. После удаления "СКА-Хабаровск" стал прессинговать, но после 2:0 игра успокоилась. Мы ловили на встречных атаках, но надо было быть внимательнее", - отметил белорусский специалист. Автор второго гола ЦСКА Никола Влашич после игры также высказался по поводу состояния поля "ВЭБ-Арены" - по словам хорватского полузащитника, "поле не было скользким - оно было тяжелым, но хорошим". "Тяжело играть такие матчи - это всегда 50 на 50, - подчеркнул один из лидеров ЦСКА. - Люди думают, что мы должны победить, но матч можно и проиграть; нам было важно пройти дальше в кубке. Рад, что мы победили". "Локомотив" остановил обновленный "Тамбов" Проведение матча между "Локомотивом" и "Тамбовом" находилось под вопросом вплоть до 19 февраля. Московский клуб начал продавать билеты на игру с испытывающей финансовые проблемы последней командой РПЛ так поздно из-за того, что ее выступление во второй части сезона-2020/21 находилось под вопросом. В пятницу Российский футбольный союз (РФС) объявил о том, что команда не будет сниматься с чемпионата и кубка страны. Клуб получил от премьер-лиги сумму, достаточную для разблокировки счетов, при этом также он смог обеспечить условия для временного снятия запрета на обновление заявки, реструктуризировав свою задолженность. В оставшиеся до матча два дня руководство "Тамбова" занималось формированием нового состава, поскольку большинство футболистов покинуло клуб из-за многомесячных долгов - в последний момент в аренду были взяты игроки, которые не имели физической возможности сыграться. Поражение со счетом 0:3 стало абсолютно ожидаемым исходом матча, в котором противником "Тамбова" был заметно превосходящий его по всем параметрам "Локомотив". Забитыми мячами в составе железнодорожников отметились Пабло (27-я минута), Франсуа Камано (58) и Гжегож Крыховяк (82, с пенальти). Для Пабло и Камано эти голы стали первыми за "Локомотив", причем для Пабло этот матч стал официальным дебютом в составе команды.

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Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков в разговоре с ТАСС назвал воскресный матч уникальным, а также предположил, что он войдет в историю российского футбола. "Еще сегодня с утра не было до конца понятно, каким составом мы сыграем, заявляли игроков до последнего момента. Поэтому здесь важен не счет, а просто сам факт того, что матч состоялся, ничего, кроме слов благодарности, в такой ситуации сказать нельзя. Нужно поблагодарить и ребят, которые вышли на эту игру, и тренерский штаб, и те клубы, которые нам помогли, отдав футболистов в аренду", - сказал он, также поблагодарив за помощь РФС и РПЛ. "Ребята еще не все по именам друг друга знают, некоторые только сегодня познакомились. Говорить в такой ситуации о каких-то задачах, спортивном результате просто нелепо. Вышли, сыграли, все молодцы, будем готовиться к матчу чемпионата с "Ротором" (состоится 26 февраля - прим. ТАСС)", - добавил он. В свою очередь главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин на послематчевой пресс-конференции заявил, что для полноценной команды нужны еще три-четыре футболиста. "Все знают нашу ситуацию, говорить о сыгранности в наших рядах не приходится, - признал он. - Мы провели всего два теоретических занятия. <…> Нам клуб очень дорог, и тот факт, что мы играем в РПЛ, - для нас это уже история". Главный тренер "Локомотива" Марко Николич после матча признался, что перед игрой с "Тамбовом" акцент делался на игре самих железнодорожников, а не соперника. "Но не потому, что мы их не уважаем, а просто потому, что не было возможности", - пояснил сербский специалист. Юг в четвертьфинале представят "Сочи" и "Ахмат" В еще двух матчах 1/8 финала Кубка России "Краснодар" дома играл с "Сочи", а "Ростов" принимал "Ахмат". По итогам прошлого сезона хозяева этих встреч заняли третье и пятое места в турнирной таблице чемпионата России, попали в еврокубки и ожидаемо расценивались в качестве фаворитов в своих парах, но синхронно потерпели поражения. Краснодарцы лишь в конце матча сумели ответить на голы Антона Заболотного (52) и Жоаозиньо (67) точным ударом Тонни Вильены (81), а ростовчане, пропустив с пенальти от Бернарда Бериши (19), с начала второго тайма имели численное преимущество, но даже ответный 11-метровый не спас команду - удар с точки в исполнении Матиаса Норманна отразил Гиорги Шелия. Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев на послематчевой пресс-конференции заявил, что между поражениями от "Сочи" и хорватского "Динамо" из Загреба (2:3, 18 февраля) нет ничего общего. "Есть какие-то моменты, в которых мы не дорабатываем, но отношение команды к тем вещам, которые нас не устроили с Загребом, было гораздо лучше; выход один - только работать, не опускать руки, верить в себя и биться в каждом матче", - сказал он. В свою очередь, наставник "Сочи" Владимир Федотов в эфире "Матч ТВ" отметил, что его команда на протяжении всего матча против "Краснодара" контролировала игру, но также нашел повод для негатива - по его мнению, пропущенный гол сочинцы подарили сопернику, тем самым обострив ситуацию.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в эфире "Матч Премьер" не смог найти объяснений поражению от "Ахмата". "Не только в невезении дело, это самое простое, что можно сказать. Была лучшая игра против "Ахмата", и ее проиграли. Они забили пенальти, а мы нет", - сказал он. Его коллега из "Ахмата" Андрей Талалаев после матча отметил настрой игроков своей команды, а также похвалил отразившего пенальти вратаря. "Он просто не хотел доводить до серии, где он бы отбил два-три. Решил отбить один", - заявил наставник грозненцев. Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко в разговоре с ТАСС не согласился с мнением о том, что "Краснодар" в кубковой встрече выглядел не лучшим образом. "Это сильная, солидная, очень хорошая команда, они играли очень неплохо, как и "Сочи", - отметил собеседник агентства. - Была равная игра, обоюдоострая. Да, "Сочи" второй сезон в премьер-лиге, но зачем команду недооценивать?" Занимающий аналогичную должность в "Ахмате" Ахмед Айдамиров охарактеризовал победную игру против "Ростова" одним словом - "дотерпели". "Сейчас не будем концентрироваться на самой игре, ее качестве. Главное, что ребята проявили характер и победили", - отметил он. Один матч 1/8 финала перенесен на начало марта На понедельник в расписании Кубка России были запланированы два матча - "Уфа" - "Урал" и "Химки" - "Крылья Советов". Первый из этих матчей должен был состояться в Уфе. Согласно информации Гидрометцентра, в этот день в городе температура не поднимется выше отметки в минус 20 градусов. В регламенте Кубка России прописано, что в случае если температура воздуха в день игры составит 15 градусов ниже нуля, инспектор матча запрашивает согласие обоих клубов на участие. В воскресенье генеральный директор уфимцев Ринат Шайбеков заявил ТАСС, что его клуб и "Урал" попросили РФС перенести игру на 3 марта. РФС удовлетворил это обращение, а также анонсировал рассмотрение исполкомом организации представления о необходимости внесения изменений в календарь Кубка России сезона-2020/21 в части стадии 1/4 финала.

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