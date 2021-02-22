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Футбол во Франции

"Монако" победил ПСЖ в чемпионате Франции по футболу. Головин вышел на замену

Монегаски выиграли в гостях со счетом 2:0
Нападающий "Монако" Виссам Бен-Йеддер (в центре) и защитники ПСЖ Маркиньос и Преснель Кимпембе EPA-EFE/IAN LANGSDON
Описание
Нападающий "Монако" Виссам Бен-Йеддер (в центре) и защитники ПСЖ Маркиньос и Преснель Кимпембе
© EPA-EFE/IAN LANGSDON

ТАСС, 22 февраля. Футболисты "Монако" обыграли "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:0 в гостевом матче 26-го тура чемпионата Франции.

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Голы забили Софьян Диоп (6-я минута) и Гильермо Марипан (51-я минута). Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел на поле на 80-й минуте.

"Монако" одержал гостевую победу над ПСЖ впервые с 20 марта 2016 года, тогда встреча на "Парк де Пренс" завершилась со счетом 2:0.

"Монако" продлил беспроигрышную серию в чемпионате Франции до 11 матчей, в последний раз подопечные Нико Ковача потерпели поражение 16 декабря в домашнем матче против "Ланса" (0:3). ПСЖ не смог продлить победную серию, которая насчитывала три матча.

"Монако" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 52 очка в 26 матчах. ПСЖ идет третьим, имея в активе 54 очка после 26 встреч. Лидирует "Лилль" (58 очков), на второй строчке располагается "Лион" (55).

В следующем туре "Монако" 28 февраля примет "Брест", ПСЖ днем ранее на выезде встретится с "Дижоном".

Теги
Головин, Александр СергеевичФутбол во Франции
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