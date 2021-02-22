Медведев вышел на третье место в рейтинге ATP, Карацев поднялся на 72 позиции

ТАСС, 22 февраля. Россиянин Даниил Медведев поднялся с четвертого на третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.

Лучшее, конечно, впереди. Медведев уступил Джоковичу в финале Australian Open

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В воскресенье Медведев в финале Открытого чемпионата Австралии уступил сербу Новаку Джоковичу со счетом 5:7, 2:6, 2:6. Россиянин обошел в рейтинге австрийца Доминика Тима, который теперь занимает четвертое место.

Россиянин Аслан Карацев, дошедший до полуфинала Australian Open, поднялся на 72 позиции в рейтинге и занимает 42-е место. Четвертьфиналист турнира Андрей Рублев сохранил восьмую строчку. Карен Хачанов, проигравший в третьем круге, потерял одну позицию и занимает 21-е место.

Первое место в рейтинге продолжает занимать Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, который в четвертьфинале Australian Open проиграл греку Стефаносу Циципасу.

Медведев стал четвертым россиянином в истории, попавшим в первую тройку мирового рейтинга. До него это достижение покорялось Евгению Кафельникову (последнее попадание - 15 апреля 2002 года), Марату Сафину (последнее попадание - 12 сентября 2005 года) и Николаю Давыденко (последнее попадание - 11 июня 2007 года).

Рейтинг АТР от 22 февраля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12 030 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9 850;

3 (4). Даниил Медведев (Россия) - 9 735;

4 (3). Доминик Тим (Австрия) - 9 125;

5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) - 6 630;

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 6 595;

7 (7). Александр Зверев (Германия) - 5 615;

8 (8). Андрей Рублев (Россия) - 4 609;

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) - 3 480;

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) - 3 480...

21 (20). Карен Хачанов (Россия) - 2 290...

42 (114). Аслан Карацев (Россия) - 1 382.