"Оттава" в овертайме победила "Монреаль" в матче НХЛ. Зуб и Зайцев сделали по передаче

ТАСС, 22 февраля. "Оттава" обыграла "Монреаль" со счетом 3:2 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Дрейк Батерсон (10-я минута), Джон Норрис (44) и Брэди Ткачук (64). У гостей отличились Ник Судзуки (2) и Кори Перри (55).

Российские защитники "Оттавы" Артем Зуб и Никита Зайцев сделали по одной результативной передаче. Зуб проводит первый сезон в НХЛ, на его счету 4 (1 шайба + 3 передачи) очка в 11 матчах сезона. В активе Зайцева 7 передач в 20 играх.

Нападающий "Оттавы" Евгений Дадонов и защитник "Монреаля" Александр Романов не отметились результативными действиями.

"Оттава" занимает последнее, седьмое место в таблице Северного дивизиона, набрав 11 очков в 20 матчах. "Монреаль" идет четвертым с 21 очком в 17 играх. В следующем матче "Оттава" примет "Монреаль" 24 февраля.