Российская теннисистка Кудерметова проиграла в первом круге турнира в Аделаиде

ТАСС, 22 февраля. Россиянка Вероника Кудерметова уступила американке Шелби Роджерс в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Аделаиде.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу 28-летней американки. Спортсменки встретились впервые. Во втором круге Роджерс сыграет с британкой Йоханной Контой.

Кудерметовой 23 года, она является 34-й ракеткой мира, в ее активе один титул на турнирах под эгидой WTA. Она дважды доходила до третьего круга турниров серии Большого шлема (Открытый чемпионат Австралии 2021 года и Открытый чемпионат Франции 2019 года).

Роджерс располагается на 53-й строчке рейтинга WTA. Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2016) и Открытого чемпионата США (2020). В 2017 году в составе сборной США стала победительницей Кубка Федерации (ныне - Кубок Билли Джин Кинг). На Открытом чемпионате Австралии 2021 года Роджерс завершила выступление в четвертом круге, проиграв первой ракетке мира австралийке Эшли Барти (3:6, 4:6).

Турнир в Аделаиде завершится 27 февраля, призовой фонд составляет $535,53 тыс.