Лыжник Устюгов избежал серьезных травм после падения и в понедельник выйдет на тренировку

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов, получивший ушибы плеча и ноги на воскресных контрольных стартах, чувствует себя нормально и в понедельник выйдет на тренировку, чтобы лучше подготовиться к первой гонке на чемпионате мира. Об этом ТАСС сообщил тренер команды Сергей Турышев.

В воскресенье на трассе чемпионата мира в германском Оберстдорфе состоялась контрольная тренировка с раздельного старта свободным стилем, в которой участвовали практически все российские лыжники, приехавшие на чемпионат мира, за исключением Александра Большунова. Устюгов во время одного из спусков совершил серьезное падение, которое не позволило спортсмену завершить гонку.

"Сергей вчера упал во время контрольной тренировки и немного ушиб плечо и ногу. Ничего страшного нет, можно сказать, что все обошлось. Сегодня он уже выйдет на обычную тренировку. У каждого лыжника есть свой план подготовки к гонкам, Устюгов готовится к участию в классическом спринте, который запланирован на 25 февраля", - сказал Турышев.

Обладатель двух золотых медалей чемпионата мира - 2017 Устюгов пропустил большую часть сезона из-за заболевания коронавирусной инфекцией. Первым международным стартом для спортсмена после выздоровления стала эстафета на этапе Кубка мира в финском Лахти 24 января.

Первый комплект медалей у лыжников на чемпионате мира в Оберстдорфе будет разыгран 25 февраля в классическом личном спринте у мужчин и женщин.