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Футбол в Италии

СМИ: "Ювентус" готовится продлить контракт с 43-летним Буффоном

Нынешнее соглашение голкипера действует до июня 2021 года
Джанлуиджи Буффон EPA-EFE/LUCA ZENNARO
Описание
Джанлуиджи Буффон
© EPA-EFE/LUCA ZENNARO

ТАСС, 22 февраля. Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон намерен продлить контракт с футбольным клубом "Ювентус" до лета 2022 года. Об этом в Twitter сообщил журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По информации портала Transfermarkt, нынешнее соглашение голкипера, которому 28 января исполнилось 43 года, действует до июня 2021 года. В случае продления контракта Буффон может стать самым возрастным игроком высшего дивизиона чемпионата Италии, побив рекорд вратаря Марко Баллотты. Он выходил на поле в возрасте 44 лет 1 месяца 8 дней. Баллотте принадлежит аналогичный рекорд и в Лиге чемпионов - последний матч он провел в возрасте 43 лет 8 месяцев 8 дней.

"Джиджи не перестает удивлять, "Ювентус" уже работает над продлением [контракта] до 2022 года. Цель - сыграть в Серии А в возрасте старше 44 лет и побить рекорд Марко Баллотты", - написал Скира.

Буффон является десятикратным чемпионом Италии, победителем чемпионата мира 2006 года в составе сборной Италии. Буффон 12 раз становился лучшим вратарем года в Италии, трижды был лучшим вратарем Европы по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и лучшим вратарем чемпионата мира 2006 года. Он является рекордсменом по числу матчей за национальную сборную (176).

В текущем сезоне Буффон провел девять матчей, пропустив пять мячей и сыграв пять матчей "на ноль". "Ювентус" занимает шестое место в чемпионате Италии после 21 игры с 42 очками.

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