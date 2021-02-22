СМИ: "Аякс" может продать "Спартаку" Промеса за €7-8 млн

ТАСС, 22 февраля. Нидерландский полузащитник "Аякса" Квинси Промес может быть продан в российский футбольный клуб "Спартак" за сумму €7-8 млн. Об этом сообщает портал Voetbalprimeur .

По информации источника, до конца зимнего трансферного окна, которое закрывается в России 25 февраля, "Аякс", скорее всего, продаст "Спартаку" 29-летнего футболиста за €7-8 млн, но также возможна аренда с обязательным правом выкупа летом.

Ранее директор по связям с общественностью российского клуба Антон Фетисов сообщил ТАСС о том, что амстердамцы затягивают процесс перехода, так как хотят договориться с футболистом по вопросу о возможном уголовном преследовании.

В декабре 2020 года Промес был задержан по подозрению в нанесении ножевых ранений. В том же месяце его выпустили из-под стражи, но обвинения с него не были сняты. По информации нидерландского издания De Telegraaf, футболисту грозит тюремное заключение сроком на четыре года. 27 января источник, близкий к переговорам, сообщил ТАСС о том, что "Спартак" не готов платить за трансфер Промеса больше €10 млн, пояснив, что "сумма такова в связи с возрастом игрока и судебным разбирательством в его отношении".

Промес выступает за "Аякс" с 2019 года. Его контракт с клубом из Амстердама рассчитан до конца сезона-2023/24. В нынешнем сезоне футболист провел 24 матча в разных турнирах, в которых забил шесть мячей, отдал одну голевую передачу и получил одну желтую карточку. С 2014 по 2018 год нидерландский футболист выступал за "Спартак", в составе которого становился чемпионом России и обладателем Суперкубка России.