Матч Кубка России "Химки" - "Крылья Советов" пройдет без использования офсайдных линий VAR

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Игра 1/8 финала Бетсити Кубка России по футболу "Химки" - "Крылья Советов" пройдет без использования системой видеоассистента рефери (VAR) офсайдных линий из-за погодных условий. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

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"Службы стадиона в соответствии с расписанием провели очистку поля от снега, но продолжающийся снегопад не позволяет выполнить качественную калибровку офсайдных линий, необходимую для автоматического определения положения вне игры. Использование компьютерных офсайдных линий не является обязательным с точки зрения правил Международного совета футбольных ассоциаций и протокола VAR. Основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме", - сообщили ТАСС в службе коммуникаций РФС.

Матч "Химки" - "Крылья Советов" (Самара) пройдет в понедельник на подмосковной "Арене-Химки". Встреча начнется в 14:30 мск.