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Бокс

Боксер Власов прошел карантин в США и 23 февраля вылетит в Россию

Ранее бой Власова против американца Джо Смита за титул чемпиона мира по версии WBO был отменен из-за положительного результата теста россиянина на коронавирус

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российский боксер Максим Власов прошел карантин в США после заражения коронавирусом и 23 февраля вылетит в Россию. Об этом ТАСС сообщил представитель спортсмена Олег Богданов.

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"Максима выпустили из карантина. Завтра он отправится в Россию", - сказал Богданов.

Бой Власова против американца Джо Смита за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг был отменен из-за положительного результата теста россиянина на коронавирус. Поединок должен был состояться в ночь на 14 февраля в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

По предварительной информации, бой может состояться в середине апреля.

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