Боксер Давид Аванесян может провести бой за титул чемпиона мира

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Чемпион Европы по боксу среди профессионалов Давид Аванесян может провести бой за титул чемпиона мира. Об этом Аванесян заявил ТАСС.

В минувшие выходные российский боксер защитил титул чемпиона Европы, победив британца Джоша Келли техническим нокаутом в шестом раунде.

"К бою с Келли у меня было фактически четыре подготовки из-за пандемии, - сказал Аванесян. - Жду предложений, но Эдди Хирн сказал, что я проведу либо элиминатор (претендентский бой - прим. ТАСС), либо полноценный титульный. Надеюсь, так и будет. Мне все версии интересны, но хотелось бы вернуть титул WBA".

В послужном списке 32-летнего россиянина 27 побед (15 нокаутом), три поражения и одна ничья. Россиянин завоевал пояс временного чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в ноябре 2015 года благодаря победе над венесуэльцем Чарли Наварро техническим нокаутом в девятом раунде, а в мае 2016 года защитил титул, выиграв у американца Шейна Мосли по очкам. В ноябре 2016 года WBA перевела американца Кита Турмана в ранг суперчемпиона мира, а Аванесяна провозгласила регулярным, но россиянин не смог защитить пояс, проиграв в феврале 2017 года американцу Леймонту Питерсону по очкам.