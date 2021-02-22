СМИ: футболист "Боруссии" Холанд назвал условия для возможного перехода в другой клуб

ТАСС, 22 февраля. Норвежский нападающий германского футбольного клуба "Боруссия" из Дортмунда Эрлинг Холанд выдвинул условия для возможного перехода в другую команду летом. Как сообщает газета Daily Star, футболист готов сменить клуб, подписав контракт на пять лет с зарплатой около €347 тыс. в неделю.

По информации источника, в трансфере 20-летнего нападающего заинтересованы английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси". По данным портала Transfermarkt, Холанд оценивается в €110 млн. Однако в контракте, который действует до января 2024 года, прописана опция выкупа за €78,5 млн, но ее можно использовать только летом 2022 года.

Холанд перешел в "Боруссию" из австрийского "Зальцбурга" в январе 2020 года. В текущем сезоне форвард провел 25 матчей, в которых забил 27 мячей и отдал семь голевых передач.