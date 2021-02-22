Трефилов: женской сборной России по гандболу нужно готовиться к Олимпиаде с нуля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу, выигравшая Олимпиаду в 2016 году, начнет подготовку к Играм в Токио с нуля. Об этом в понедельник заявил вице-президент Федерации гандбола России (ФГР) Евгений Трефилов в рамках встречи руководства организации со сборной командой.

Ранее исполком ФГР назначил Алексея Алексеева новым главным тренером команды вместо испанца Амброса Мартина, с которым команда заняла пятое место на декабрьском чемпионате Европы. 65-летний Трефилов займет должность тренера-консультанта в сборной.

"Вы должны понять сегодняшнее положение. Мы будем начинать с нуля. Некоторые улыбаются, здорово, мы находимся в мире на "надцатом" месте, это к первому месту надо приделать табуреточку. Я очень прошу отнестись нормально: приехали на сбор, работаем", - сказал Трефилов.

Трефилов отметил напряженный график, в котором сборной необходимо работать, и подчеркнул, что при его несоблюдении российская команда рискует остаться без медалей.

Под руководствам Трефилова женская сборная России в 2016 году завоевала золотые медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и четыре раза побеждала на чемпионатах мира. В августе 2019 года Трефилов был вынужден покинуть свой пост по состоянию здоровья - незадолго до этого специалист перенес операцию на сердце.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Женская команда выступит в квалификационном турнире за олимпийские лицензии. Она сыграет во второй группе вместе с командами Сербии, Венгрии и Китая. Матчи пройдут в один круг 19-21 марта в Венгрии, две сильнейшие сборные завоюют путевки на Игры.