Российский боксер Алоян планирует в мае провести бой за титул чемпиона мира

ТАСС, 22 февраля. Призер Олимпийских игр Михаил Алоян в мае планирует провести бой за титул чемпиона мира по боксу. Об этом Алоян заявил ТАСС.

Алоян осенью 2020 года переболел коронавирусом.

"Ориентируемся на май, - сказал Алоян. - Сейчас в переговорах по поводу места проведения боя, полагаю, что это будет в России. Я восстановился после коронавируса, сейчас я тренируюсь".

Алоян владеет золотым титулом Всемирной боксерской ассоциации (WBA Gold) во втором наилегчайшем весе. Всего на счету спортсмена пять побед (ни одной нокаутом) и одно поражение в профессиональном боксе. Он является двукратным чемпионом мира (2011, 2013), чемпионом Европы (2010).