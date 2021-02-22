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Бокс

Российский боксер Алоян планирует в мае провести бой за титул чемпиона мира

Он считает, что поединок состоится в России

ТАСС, 22 февраля. Призер Олимпийских игр Михаил Алоян в мае планирует провести бой за титул чемпиона мира по боксу. Об этом Алоян заявил ТАСС.

Алоян осенью 2020 года переболел коронавирусом.

"Ориентируемся на май, - сказал Алоян. - Сейчас в переговорах по поводу места проведения боя, полагаю, что это будет в России. Я восстановился после коронавируса, сейчас я тренируюсь".

Алоян владеет золотым титулом Всемирной боксерской ассоциации (WBA Gold) во втором наилегчайшем весе. Всего на счету спортсмена пять побед (ни одной нокаутом) и одно поражение в профессиональном боксе. Он является двукратным чемпионом мира (2011, 2013), чемпионом Европы (2010).

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