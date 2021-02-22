Российский боксер Алоян рассматривает возможность выступить на Играх в Токио

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российский боксер Михаил Алоян рассматривает возможность выступить на Олимпийских играх в Токио. Об этом Алоян заявил ТАСС.

Ранее стало известно об отмене отборочных турниров по боксу к Олимпийским играм в Токио из-за коронавируса. Боксеры будут отбираться по рейтингу.

"Будут ли сами Олимпийские игры, это вопрос. Всегда было желание выступить, надо понять, как это правильно сделать, каким будет отбор. У меня всегда была мечта и цель - отобраться на Олимпийские игры в Токио", - сказал Алоян.

Всего на счету спортсмена пять побед (ни одной нокаутом) и одно поражение в профессиональном боксе. Он является двукратным чемпионом мира (2011, 2013), чемпионом Европы (2010).