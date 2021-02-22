"Химки" намерены сохранить в команде Глушакова и Мирзова

ТАСС, 22 февраля. Подмосковный футбольный клуб "Химки" намерен продлить контракт с полузащитником Денисом Глушаковым и договор об аренде полузащитника Резиуана Мирзова, принадлежащего московскому "Спартаку". Об этом сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков, чей комментарий приводит издание "Спорт-Экспресс".

"Мирзов имеет контракт со "Спартаком", он у нас в аренде, дальше будем разговаривать со "Спартаком" о продолжении аренды, - сказал Терюшков. - Денис [Глушаков] играет у нас, у него действующий контракт, предложим условия ему, хотели бы его оставить".

Глушаков выступает за "Химки" с октября 2020 года, в составе команды он провел 11 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Мирзов также стал игроком "Химок" в октябре, принял участие в девяти матчах и забил четыре гола.