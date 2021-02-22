Национальная хоккейная лига поддержала Панарина после обвинений в избиении девушки

ТАСС, 22 февраля. Национальная хоккейная лига (НХЛ) поддержала российского нападающего "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина после обвинений в избиении девушки. Об этом говорится в заявлении НХЛ, которое в своем Twitter опубликовал автор официального сайта лиги Дэн Розен.

Клуб НХЛ "Рейнджерс" отверг обвинения в адрес Панарина и намерен разобраться в ситуации

Ранее бывший главный тренер подмосковного "Витязя" Андрей Назаров в интервью "Комсомольской правде" сообщил, что Панарин, будучи игроком "Витязя", в декабре 2011 года несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии.

"Мы полностью поддерживаем Артемия Панарина и "Рейнджерс" и будем следить за развитием ситуации", - говорится в сообщении.

"Рейнджерс" ранее также выступили с заявлением, в котором сказано, что Панарин отрицает обвинения в свой адрес, но будет вынужден на некоторое время покинуть команду.